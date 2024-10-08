Malatya Valisi Seddar Yavuz, yapı stokunun yenilenmesi çağrısında bulundu:

Malatya Valisi Seddar Yavuz, olası afetlerde can ve mal kayıplarını azaltmak için şehrin yapı stokunun yenilenmesi gerektiğini belirterek rezerv alanlarda açılan davaların, yapım sürecini yavaşlattığını söyledi.

Yavuz, Valilik binasında Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü kapsamında yaptığı basın açıklamasında, afetten önce risk azaltma çalışmalarının, can ve mal kayıplarını aza indiren modern anlayışı temsil ettiğini söyledi.

Gerçekleştirdikleri toplantıda 28 hedef altında, şehirde meydana gelebilecek afetlere hazır olabilmek üzere, afet risklerini azaltmak için 168 eylemin belirlendiğine işaret eden Yavuz, depremden önce alınan il afet risk azaltma planını güncelleme kararı aldıklarını söyledi.

Depreme dayanıklı ve dirençli şehir oluşturmak için rezerv alanların kritik bir görev ve işlev göreceğini hatırlatan Yavuz, "Bu şehirde mal ve can kayıpları bir kez daha olmasın isteniyorsa yapı stoku yenilenmelidir, yapı stoku yenilenmeden biz can ve mal kayıplarını azaltamayız. Çağrıda bulunuyorum, Malatyalı kardeşlerimize bir kez daha sesleniyorum. Dava açarak ağır hasarlı dahil olmak üzere yıkımların önüne geçmeyin. Davalar yoluyla yapım süreçlerinin hızını kesmeyin. Biz gideriz, şehirde yaşayanlara sesleniyorum, lütfen önümüzü açın. Şehrin ileri gelenleri, akil insanları, uzattığımız eli tutun, devlet bütün imkanlarını şehrimize seferber etmişken bu yeni yapılanma sürecine destek olun." diye konuştu.

Kışla Caddesi ve Saray Mahallesi'ndeki rezerv alanda 94 kilometre fore kazıkla zemini güçlendirme çalışması yaparak mükemmel konut ve iş yerleri üreteceklerini kaydeden Yavuz, şöyle devam etti: "Halen dava açarak, süreci tıkayanlara sesleniyorum. 2 bin kişi iş yeri bekliyor, konutunu bekliyor. Aynı çağrımı tüm rezerv alanlar için söylüyorum, rezerv alanlar şehrin değişimi ve dönüşü için bulunmaz fırsat. Cebinizden bir kuruş para çıkmadan, devlet olarak altyapıyı hibe olarak yapıyoruz. Sizin haklarınızı koruyarak yeni bir şehir tasarlıyoruz. Bu değişim ve dönüşümün önünde durmak, dezenformasyon, kirli propaganda yapmak, Malatyalı kardeşlerimizin torunlarının geleceğine ipotek koymaktır."