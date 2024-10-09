Malatya'da İkizce deprem konutlarının içme suyu isale hattı tamamlandı

Malatya'da Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce yapılan 15,6 kilometre uzunluğundaki çelik borudan oluşan İkizce deprem konutlarının isale hattı tamamlandı.​​​​​​​

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde TOKİ tarafından yapımına başlanan yeni yerleşim yerlerinin içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanması için AFAD ve DSİ arasında imzalanan protokol kapsamında 27 yerleşim yerinde yaklaşık 100 bin konutun içme suyu DSİ Genel Müdürlüğü tarafından temin edilecek.