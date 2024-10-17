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        Malatya'da depremde yaralanan 1 kişinin tedavisi sürüyor

        Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde yaralanan 1 kişinin tedavisi devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 14:23 Güncelleme: 17.10.2024 - 14:23
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        Malatya'da depremde yaralanan 1 kişinin tedavisi sürüyor
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        Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde yaralanan 1 kişinin tedavisi devam ediyor.

        AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Kale merkezli depremden kentte 55 kişi etkilendi.

        Bu kişilerden 51'i tedbir amaçlı hastaneye başvururken, 4'ü deprem sırasında yüksekten düşme gibi nedenlerle hastanede tedavi altına alındı.

        Yaralılardan 3'ü taburcu edilirken, 1'nin ortopedi servisindeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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