Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da Yahya Sinvar için gıyabi cenaze namazı kılındı

        İsrail'in saldırısında yaşamını yitiren Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar için Malatya'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 18:03 Güncelleme: 19.10.2024 - 18:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da Yahya Sinvar için gıyabi cenaze namazı kılındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        İsrail'in saldırısında yaşamını yitiren Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar için Malatya'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

        Kanalboyu Caddesi'nde toplanan Kudüs Kardeşlik Platformu ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki amacıyla Kernek Meydanı'na kadar yürüdü.

        Grup daha sonra Yahya Sinvar için gıyabi cenaze namazı kıldı.

        Namazın ardından Sinvar ve Filistin'de hayatını kaybedenler için dua edildi.

        Kudüs Kardeşlik Platformu adına konuşan Memur-Sen İl Temsilcisi Hüseyin Söylemez, Gazze halkının üzerine düşen mücadeleyi hakkıyla yerine getirdiğini belirterek dünyanın geri kalanının, bu zulmü film gibi seyrettiğini söyledi.

        Yahya Sinvar'a en kutlu ölümlerden birinin nasip olduğunu ifade eden Söylemez, şunları kaydetti:

        "Sinvar, '59 Yaşındayım. Evet ölümden korkuyorum! Yatağımda yaşlı develer gibi ölmekten, kalp krizinden ya da trafik kazasından ölmekten korkuyorum. Allah yolunda dinim, vatanım ve mukaddesatım için ölmekten korkmuyorum' demişti.

        Ben de sizlerin huzurunda söz verip söz almak istiyorum. Bizi cesaretlendiren, ölümü öldüren yiğit şehit Yahya Sinvar, şehadetin mübarek olsun."

        Hekimler ve sağlık çalışanları adına konuşan Ahmet Selim Özkan ise 1 yılı aşkın süredir Gazze'de İsrail tarafından uygulanan zulüm ve soykırımı lanetlemek için sağlık çalışanları ve hekimler olarak yürüyüş yaptıklarını belirtti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Scholz'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Scholz'dan açıklamalar
        Antalya'da ilk 11'ler belli oldu
        Antalya'da ilk 11'ler belli oldu
        'Yenidoğan çetesi'nin yöneticilerinin cep telefonu incelemesi ortaya çıktı!
        'Yenidoğan çetesi'nin yöneticilerinin cep telefonu incelemesi ortaya çıktı!
        10 hastanenin ruhsatı iptal edildi!
        10 hastanenin ruhsatı iptal edildi!
        İşte isim isim Yenidoğan Çetesi!
        İşte isim isim Yenidoğan Çetesi!
        Türkiye’yi sarsan ‘Yenidoğan çetesi’ böyle çökertildi
        Türkiye’yi sarsan ‘Yenidoğan çetesi’ böyle çökertildi
        Dünyada bebek ölümleri verileri
        Dünyada bebek ölümleri verileri
        Toprak Razgatlıoğlu dünya şampiyonu!
        Toprak Razgatlıoğlu dünya şampiyonu!
        Evinde cansız bedeni bulunmuştu! Katili bulundu
        Evinde cansız bedeni bulunmuştu! Katili bulundu
        3 efsane isim HT Spor ekranlarında buluşuyor!
        3 efsane isim HT Spor ekranlarında buluşuyor!
        Cinsel istismara uğradı! Şantaj yapıldı... Koruma altında
        Cinsel istismara uğradı! Şantaj yapıldı... Koruma altında
        Gelin katili kayınvalide kuyumcuda yakalandı!
        Gelin katili kayınvalide kuyumcuda yakalandı!
        Solakların sağlık riski!
        Solakların sağlık riski!
        İtalya'nın ortasında bir devlet!
        İtalya'nın ortasında bir devlet!
        Değişim kimseyi mutlu etmedi
        Değişim kimseyi mutlu etmedi
        Neden kendimizi gıdıklayamayız?
        Neden kendimizi gıdıklayamayız?
        Vekillerden daha az aylık alacaklar
        Vekillerden daha az aylık alacaklar
        Netanyahu'nun evine saldırı
        Netanyahu'nun evine saldırı
        Vural Çelik'e veda
        Vural Çelik'e veda
        Kimi çocuğunu ihbar etti kimi çocuklarını reddetti
        Kimi çocuğunu ihbar etti kimi çocuklarını reddetti

        Benzer Haberler

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Malatya'da yapımı süren çevre yolunda...
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Malatya'da yapımı süren çevre yolunda...
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Malatya'da AK Parti Battalgazi İlçe K...
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Malatya'da AK Parti Battalgazi İlçe K...
        Bakan Uraloğlu: Daha yükseğe çıkmak için vaziyet alıyoruz (2)
        Bakan Uraloğlu: Daha yükseğe çıkmak için vaziyet alıyoruz (2)
        Bakan Uraloğlu: Daha yükseğe çıkmak için vaziyet alıyoruz
        Bakan Uraloğlu: Daha yükseğe çıkmak için vaziyet alıyoruz
        Bakan Uraloğlu, Malatya'da depremden etkilenen esnaf ve vatandaşları ziyare...
        Bakan Uraloğlu, Malatya'da depremden etkilenen esnaf ve vatandaşları ziyare...
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Malatya'da konuştu:
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Malatya'da konuştu: