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        Malatya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 zanlı tutuklandı

        Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 14:07 Güncelleme: 21.10.2024 - 14:07
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        Malatya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 zanlı tutuklandı
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        Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsamında kent genelinde 14-20 Ekim'de 40 olaya müdahale edildi.

        Belirlenen adreslere operasyonlar düzenleyen ekipler, 56 şüpheliye yasal işlem yaptı.

        Operasyonlarda 49 bin 383 sentetik hap, 5 kilo 697 gram sentetik uyuşturucu, 129 gram esrar ve 30 gram kokain ele geçirildi.

        Emniyet ve jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklandı.

        Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Narkotik suçlarla mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. Sizlerin desteği ve güvenlik güçlerimizin çalışması ile daha güçlü mücadele etmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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