Malatya'da emniyet ve jandarma teşkilatına 80 araç teslim edildi

Malatya'da İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına törenle 80 araç teslim edildi.

Vali Seddar Yavuz, İl Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde gerçekleşen törende, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması için gece gündüz çalıştıklarını ve gayret gösterdiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde İçişleri Bakanlığınca başlatılan emniyet ve jandarma teşkilatının araçlarının yenilenmesi kapsamında İstanbul'da tören düzenlendiğini hatırlatan Yavuz, şöyle devam etti:

"Gerek İçişleri Bakanlığı gerek Valiliğimizin bütçesinden ve hayırseverlerimizin desteğiyle bugün 80 tane pırıl pırıl aracın emniyet ve jandarma teşkilatımıza teslim edilmesi için toplanmış bulunuyoruz. Malatya'daki her bir kardeşimizin huzur ve güvenle yaşayabileceği bir Malatya'yı tesis etmek için benim koordinasyonumda emniyet ve jandarma birimlerimiz, istihbarat birimlerimiz gece gündüz çalışıyor. Her gün planlı ve şok uygulamalarla özellikle geleceğimizin teminatı sevgili evlatlarımıza uzanan kirli elleri engellemek için mücadele ediyoruz. Başta narkotik suçlar olmak üzere her bir suçu takip ediyor ve öncelikle suçun önlenmesi için gayret ve çaba sarf ediyoruz."