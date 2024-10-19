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        Bakan Uraloğlu: Daha yükseğe çıkmak için vaziyet alıyoruz (3)

        ÇEVREYOLUNDAİNCELEME YAPTIUlaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Malatya Kuzey Çevreyolu şantiyesinde incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 18:45 Güncelleme: 19.10.2024 - 18:50
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        Bakan Uraloğlu: Daha yükseğe çıkmak için vaziyet alıyoruz (3)
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        ÇEVREYOLUNDAİNCELEME YAPTI

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Malatya Kuzey Çevreyolu şantiyesinde incelemelerde bulundu. Bakan Uraloğlu, Malatya Çevreyolu'nun kenti kuzeyden kuşaklayan önemli bir proje olduğunu belirterek, Malatya'nın buradaki 16 ilin bağlantısını sağlayan bir giriş ve çıkış kapısı olduğunu ifade etti. Bakan Uraloğlu, "Malatya'dan geçen mevcut çevreyolu şehir içerisinde kaldı. Mevcut çevreyolundan geçen her 100 araçtan 40 tanesi ağır taşıt. Bunun da trafiğe vermiş olduğu bir sıkıntısı var. Bu yüzden 53 kilometre uzunluğunda Malatya'yı kuzeyden kuşaklayan çevreyolunu başlamıştık. Kamulaştırma çalışmaları vesaire onları bitirdik. 2022 yılı Nisan ayında Malatya'mızın Kahramanmaraş, Kayseri, Havaalanı ve Sivas yollarını da kapsayacak olan 26 kilometrelik kesimini bitirerek trafiğe açmıştık. Şimdi Battalgazi'ye kadar olan yaklaşık 12 kilometrelik kesiminin de aşağı yukarı yarısını asfalt seviyesinde bitirmiş durumdayız. Battalgazi'ye kadar olan 12 kilometre kesimin tamamını da yıl sonuna kalmadan bitirmiş olacağız. Yani 26, 12 daha 38 kilometrelik kesimini bu sene sonu itibariyle bitirerek trafiğe açmayı hedefliyoruz. Şu anda çalışmalarımızda önemli bir sıkıntımız yok. Burada 100'e yakın makine ve yine 200'e yakın personelimizle beraber çalışmalarımıza devam ediyoruz. Geriye kalan yaklaşık 15 kilometrelik bir kesim var. Bir ikmal ihalesi gerekliydi onun da ihalesini de yaptık. Hedefimiz önümüzdeki sene bitirmek. Fakat bir sene içerisinde bitirmenin zorlukları var bu nedenle birazcık 2026 yılına sarkabilir. Artık onu da tolere ederiz. Malatya buradaki 16 ilin bağlantısını sağlayan bir giriş ve çıkış kapısıdır. Çevreyolumuz da bunun önemli bir bölümünü oluşturmuş olacak. Tabii trafiğin rutinde olduğu süreler oradaki Malatya'dan geçiş yaklaşık bir saat sürüyor. Ama trafiğin daha yüksek olduğu, daha yoğun olduğu saatlerde bu 1 saati de geçiyor. Çevreyolumuzla yaklaşık 25 dakikalık bir sürede inşallah Malatya'yı geçmiş olacağız. Projemiz zamandan ve akaryakıttan önemli katkılar sağlamış olacak. Zaman ve akaryakıttan topladığımızda yıllık 631milyon liralık bir tasarruf sağlamış olacağız. Yine aynı şekilde 19 bin 177 ton emisyon azaltımı da sağlamış olacağız. Ve bu anlamda da çok çevreci bir proje hayata geçirmiş olacağız" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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