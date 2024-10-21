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        Malatya'da adreste nüfus hizmeti sunacak mobil araç hizmete alındı

        Malatya'da Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kuruma gidemeyecek durumdaki vatandaşlar için adreste nüfus hizmeti kapsamındaki mobil hizmet aracı devreye alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 16:25 Güncelleme: 21.10.2024 - 16:25
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        Malatya'da adreste nüfus hizmeti sunacak mobil araç hizmete alındı
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        Malatya'da Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kuruma gidemeyecek durumdaki vatandaşlar için adreste nüfus hizmeti kapsamındaki mobil hizmet aracı devreye alındı.

        Vali Seddar Yavuz, Valilik önünde düzenlenen mobil nüfus hizmet aracı tanıtım töreninde, özellikle yaşlı, engelli ve nüfus müdürlüklerine gidemeyecek durumda olan vatandaşlar için bir mobil hizmet aracını hizmete aldıklarını söyledi.

        Vali Yavuz, şunları kaydetti:

        "Bugüne kadar nüfus cüzdanlarını değiştirmeyen vatandaşlarımıza yıl sonuna kadar süratle değiştirmelerini ve nüfus müdürlüklerine gidemeyecek durumda olan hasta, yaşlı ve engelli kardeşlerimizin de bizlere müracaat ederek bu mobil hizmet aracından faydalanmalarını özellikle istirham ediyoruz. Şu ana kadar 32 talep aldık. Aracımız vatandaşımızın bulunduğu ikamete giderek süratle taleplerini alıyor ve neticelendiriyor. Böylelikle vatandaşlarımız, hemşehrilerimiz için büyük bir kolaylık sağlamış oluyoruz. Bu imkanlardan tüm Malatyalı kardeşlerimizi istifade etmeye davet ediyorum."

        Yavuz, mobil hizmet aracıyla TC kimlik kartı başvurusu ve adres beyanı gibi işlemlerin engelli, hasta ve 75 yaş üstü vatandaşlar için evlerinde yapılabileceğini belirterek, bu hizmetlerden yararlanmak isteyen vatandaşların randevu almak üzere Alo 199 randevu hattını arayabileceklerini veya e-devlet randevu sistemini kullanabileceklerini sözlerine ekledi.

        Programa Vali Yardımcısı Ahmet Korkmaz ile İl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürü Akın Kul da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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