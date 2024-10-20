AK Parti'li Kasapoğlu, Malatya'da Yeşilyurt İlçe Kongresi'nde konuştu:

AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'de demokrasinin güçlenmesi adına AK Parti ve sonrasındaki sürecin çok önemli bir milat olduğunu söyledi.

Kasapoğlu, Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen partisinin Yeşilyurt İlçe Kongresi'nde, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremin yaralarının sarılması adına önemli çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti.

AK Parti'nin bir gönül hareketi, milletin sesi, nefesi ve gücü olduğunu dile getiren Kasapoğlu, "Başkaları gibi sırtını başka yerlere yaslayan, başkalarından medet uman bir hareket değil gücü millet olan, milletin iradesine ram olan bir hareket. Demokrasinin bu ülkede güçlenmesi adına hakikaten AK Parti ve sonrası süreç çok ama çok önemli bir milattır." diye konuştu.

AK Parti teşkilatlarının özverili çalışmalarına işaret eden Kasapoğlu, şöyle devam etti: "Bu teşkilatın asil unsurları olarak siz değerli dava arkadaşlarımızın büyük bir özverisi var. AK Parti teşkilatlarının bu noktada kadın kollarıyla, gençlik kollarıyla, ana kademeleriyle bu 23 yıllık yürüyüşteki özverisi hiçbir zaman unutulmaz, hiçbir zaman kaybolmaz. O yüzden tıpkı bugün gibi birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi diri tuttuğumuzda asla bizi hiçbir güç yıldıramaz, asla bizi hiçbir güç yolumuzdan döndüremez."

Parti olarak 23 yılda karşılaştıkları zorluklara değinen Kasapoğlu, şunları kaydetti: "E muhtıradan hain darbe teşebbüsüne kadar, onlarca ayak oyununa kadar, kumpasa kadar engeller çıktı. Bu teşkilatın özverisiyle, birliğiyle, inancıyla hiçbiri muvaffak olamadı. Bundan sonra hiçbir güç bizi yolumuzdan döndüremeyecek. Hedeflerimize bu millet için, bu memleket için, ümmet için, insanlık için vicdanın sesi olmaya, merhametin sesi olmaya, adaletin mücadelecisi olmaya hep birlikte devam edeceğiz. Nasıl Sayın Cumhurbaşkanımız tüm dünyaya 'bir dakika' dediyse, 'one minute' dediyse, nasıl tüm dünyaya dünyanın 5'ten büyük olduğunu gür bir sesle haykırdıysa yine aynı şekilde Gazze'de İsrail'in soykırımını, vicdansızlığını, adiliğini, merhametsizliğini haykırmaya, bunu engellemek için var gücümüzle çabalamaya, konuşmaya, mücadele etmeye hep birlikte devam edeceğiz."