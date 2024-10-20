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        AK Parti'li Kasapoğlu, Malatya'da Yeşilyurt İlçe Kongresi'nde konuştu:

        AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'de demokrasinin güçlenmesi adına AK Parti ve sonrasındaki sürecin çok önemli bir milat olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2024 - 19:07 Güncelleme: 20.10.2024 - 19:55
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        AK Parti'li Kasapoğlu, Malatya'da Yeşilyurt İlçe Kongresi'nde konuştu:
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        AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'de demokrasinin güçlenmesi adına AK Parti ve sonrasındaki sürecin çok önemli bir milat olduğunu söyledi.

        Kasapoğlu, Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen partisinin Yeşilyurt İlçe Kongresi'nde, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremin yaralarının sarılması adına önemli çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti.

        AK Parti'nin bir gönül hareketi, milletin sesi, nefesi ve gücü olduğunu dile getiren Kasapoğlu, "Başkaları gibi sırtını başka yerlere yaslayan, başkalarından medet uman bir hareket değil gücü millet olan, milletin iradesine ram olan bir hareket. Demokrasinin bu ülkede güçlenmesi adına hakikaten AK Parti ve sonrası süreç çok ama çok önemli bir milattır." diye konuştu.

        AK Parti teşkilatlarının özverili çalışmalarına işaret eden Kasapoğlu, şöyle devam etti:

        "Bu teşkilatın asil unsurları olarak siz değerli dava arkadaşlarımızın büyük bir özverisi var. AK Parti teşkilatlarının bu noktada kadın kollarıyla, gençlik kollarıyla, ana kademeleriyle bu 23 yıllık yürüyüşteki özverisi hiçbir zaman unutulmaz, hiçbir zaman kaybolmaz. O yüzden tıpkı bugün gibi birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi diri tuttuğumuzda asla bizi hiçbir güç yıldıramaz, asla bizi hiçbir güç yolumuzdan döndüremez."

        Parti olarak 23 yılda karşılaştıkları zorluklara değinen Kasapoğlu, şunları kaydetti:

        "E muhtıradan hain darbe teşebbüsüne kadar, onlarca ayak oyununa kadar, kumpasa kadar engeller çıktı. Bu teşkilatın özverisiyle, birliğiyle, inancıyla hiçbiri muvaffak olamadı. Bundan sonra hiçbir güç bizi yolumuzdan döndüremeyecek. Hedeflerimize bu millet için, bu memleket için, ümmet için, insanlık için vicdanın sesi olmaya, merhametin sesi olmaya, adaletin mücadelecisi olmaya hep birlikte devam edeceğiz. Nasıl Sayın Cumhurbaşkanımız tüm dünyaya 'bir dakika' dediyse, 'one minute' dediyse, nasıl tüm dünyaya dünyanın 5'ten büyük olduğunu gür bir sesle haykırdıysa yine aynı şekilde Gazze'de İsrail'in soykırımını, vicdansızlığını, adiliğini, merhametsizliğini haykırmaya, bunu engellemek için var gücümüzle çabalamaya, konuşmaya, mücadele etmeye hep birlikte devam edeceğiz."

        AK Parti Malatya milletvekilleri İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak ve Bülent Tüfenkci, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, İl Başkanı Namık Gören ve Yeşilyurt İlçe Başkanı Ramazan Yaylacı'nın da konuşma yaptığı kongrede Yaylacı yeniden ilçe başkanlığına seçildi.

        Yaylacı başkanlığındaki yönetim kurulu, Abdurrahman Baydemir, Abuzer Atmaca, Ali Koyun, Arif Dündar, Ayhan Tunç, Bünyamin Yılmaz, Cihat Durmaz, Cumali Karakaya, Ece Sarıcı Akın, Esra Karadoğan, Gönül Özfındık, Hamid Mecit Karakuş, Harun Arslan, Mustafa Gülhaş, Huzeyfe Kızıl, Koray Özdemir, Lütfi Demirbağ, Mehmet Büyükelçi, Mehmet Şahin, Mehmet Merde, Mehmet Yakın, Musab Polat, Nazif Sürücü, Nazlı Üzmez, Necmettin Aysan, Nedim Özata, Ramazan Kurtuluş, Selda Şahin ve Savaş Özbey'den oluştu.

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