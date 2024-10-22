15 Temmuz şehidinin ağabeyinden "Diğer cihanda da iki elimiz yakasında olacak" mesajı

VOLKAN KAŞİK - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini engellemek için sokağa çıktığı İstanbul'da tank altında kalarak şehit olan Engin Tilbaç'ın (16) ağabeyi Mehmet Tilbaç, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümüne ilişkin, "Hakkımızı helal etmiyoruz. Diğer cihanda da iki elimiz yakasında olacak. Duyduk, sevindik, mutlu olduk. Böyle ölmesini istemezdik, daha fazla sürünseydi keşke." dedi.

Darbe girişimi gecesi İstanbul Sultangazi'de şehit olan Tilbaç'ın ağabeyi Mehmet Tilbaç, AA muhabirine, kardeşinin şehadetinin üzerinden 8 yıl geçmesine rağmen acısını ilk günkü gibi yüreklerinde hissettiklerini söyledi.