Yeni Malatyaspor'da Adem Büyük'e görev
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, teknik sorumlu görevi için Adem Büyük ile anlaştı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, teknik sorumlu görevi için Adem Büyük ile anlaştı.
Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabında yer alan açıklamaya göre Yeni Malatyaspor'un eski futbolcusu Adem Büyük, teknik sorumlu görevine getirildi.
Açıklamada, "Yine, yeniden yuvana hoşgeldin Adem Büyük." notu paylaşıldı.
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