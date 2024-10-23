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        Yeni Malatyaspor'da Adem Büyük'e görev

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, teknik sorumlu görevi için Adem Büyük ile anlaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 18:38 Güncelleme: 23.10.2024 - 18:38
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        Yeni Malatyaspor'da Adem Büyük'e görev
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, teknik sorumlu görevi için Adem Büyük ile anlaştı.

        Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabında yer alan açıklamaya göre Yeni Malatyaspor'un eski futbolcusu Adem Büyük, teknik sorumlu görevine getirildi.

        Açıklamada, "Yine, yeniden yuvana hoşgeldin Adem Büyük." notu paylaşıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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