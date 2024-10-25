Malatya'da Darende İmam Hatip Okulu'nun 50'nci yılı için etkinlik düzenlendi

Malatya’nın Darende ilçesinde, 1974 yılında eğitim-öğretime başlayan Osman Hulusi Ateş İmam Hatip Okulu’nun 50’nci yılı için etkinlik düzenlendi.

Osman Hulusi Ateş Eğitim Kurumlarını Koruma Derneği ve okul idaresi tarafından okulun konferans salonunda gerçekleştirilen 50’nci yıl programı, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve akabinde İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

Açılış konuşmasını yapan Dernek Başkanı Nazmi Değirmenci, Hulusi Efendi'nin eğitime ve gençlere verdiği önemin bir nişanesi olan okulun yarım asırdır örnek insan yetiştirdiğini söyledi.

Okulun yapımı için Hulusi Efendi’nin derneğe yardım topladığını anlatan Değirmenci, "Hayatını insanlığa vakfetmiş, önder bir şahsiyetin yaptırdığı bu binanın içerisinde, vatanına, milletine bağlı hayırlı nesiller yetiştirmesine vesile olduğu için şükranlarımızı sunuyoruz. Okulun yapımında emeği geçenlerden Allah razı olsun." diye konuştu.

Okulun eski müdürlerinden emekli öğretmen Ömer Faruk Taşkın da hayatının en güzel dönemlerinin bu okulda çalışmak olduğunu anlatarak, "Hulusi Efendi’nin eğitime ve gençlere verdiği değeri her hatırladığımda gözlerim yaşarıyor. Bir gün okula geldi ve bizim arkadaşlardan bir tanesi duvara birşeyler asmak için çivi çakıyordu. Yanına gitti ve 'Oğul! O çiviyi duvara değil adeta kalbime çakıyorsun' dedi. Bu söz sonrası görev hayatım boyunca çalıştığım her eğitim kurumunu aynı hassasiyetle korudum. Rahmet ve minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.