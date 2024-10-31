Malatya'da "İhracat Süreçleri ve Devlet Destekleri" eğitim programı yapılacak

Malatya'da, "Ticaret Bakanlığı İhracat Süreçleri ve Devlet Destekleri Eğitim Programı" gerçekleştirilecek.

Fırat Kalkınma Ajansından yapılan açıklamaya göre, Ticaret Bakanlığı, Fırat Kalkınma Ajansı, Malatya ve Elazığ Ticaret ve Sanayi Odaları işbirliği ile "Ticaret Bakanlığı İhracat Süreçleri ve Devlet Destekleri Eğitim Programı" düzenlenecek.

Eğitimler Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı Mükerrem Aksoy ile Ticaret Bakanlığı uzmanlarının katılımıyla 6 Kasım 2024'te Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nda ve 7 Kasım 2024'te Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası'nda yapılacak.