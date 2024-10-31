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        Malatya'da "İhracat Süreçleri ve Devlet Destekleri" eğitim programı yapılacak

        Malatya'da, "Ticaret Bakanlığı İhracat Süreçleri ve Devlet Destekleri Eğitim Programı" gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 12:34 Güncelleme: 31.10.2024 - 12:34
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        Malatya'da "İhracat Süreçleri ve Devlet Destekleri" eğitim programı yapılacak
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        Malatya'da, "Ticaret Bakanlığı İhracat Süreçleri ve Devlet Destekleri Eğitim Programı" gerçekleştirilecek.

        Fırat Kalkınma Ajansından yapılan açıklamaya göre, Ticaret Bakanlığı, Fırat Kalkınma Ajansı, Malatya ve Elazığ Ticaret ve Sanayi Odaları işbirliği ile "Ticaret Bakanlığı İhracat Süreçleri ve Devlet Destekleri Eğitim Programı" düzenlenecek.

        Eğitimler Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı Mükerrem Aksoy ile Ticaret Bakanlığı uzmanlarının katılımıyla 6 Kasım 2024'te Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nda ve 7 Kasım 2024'te Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası'nda yapılacak.

        Programa ilişkin açıklamalarda bulunan Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili Mehmet Şirin Budancamanak, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı Mükerrem Aksoy ile Ticaret Bakanlığı uzmanlarının konuşmacı olarak katılacağı seminere katılımın ücretsiz olduğunu belirterek, seminere katılmak isteyen firmaların ajansın web sayfasında bulunan linkten başvurularını yapmaları gerektiğini belirtti.

        Budancamanak, programa kayıt yaptıran ve eğitimlere katılım sağlayanlara katılım belgesi verileceğini ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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