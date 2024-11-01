Malatya'da devrilip alev alan otomobildeki 2 kişi öldü

Sürücü ve Nahide Zeyveli'nin (30) yaşamını yitirdiği kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İtfaiye, 4 araç ve 8 personelle müdahale ederek yangını söndürdü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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