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        Malatya'da devrilip alev alan otomobildeki 2 kişi öldü

        Malatya'da devrildikten sonra alev alan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 14:33 Güncelleme: 01.11.2024 - 14:33
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        Malatya'da devrilip alev alan otomobildeki 2 kişi öldü
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        Malatya'da devrildikten sonra alev alan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

        Berat Şahintürk (24) idaresindeki 44 ABB 728 plakalı otomobil, Malatya-Sivas kara yolu Yenimahalle mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kayısı bahçesine devrildi. Otomobil, bir süre sonra alev aldı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye, 4 araç ve 8 personelle müdahale ederek yangını söndürdü.

        Sürücü ve Nahide Zeyveli'nin (30) yaşamını yitirdiği kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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