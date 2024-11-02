Malatya'da ağır hasarlı binada el bombası bulundu

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi'nde ağır hasarlı bir binada ağzı açık çantada el bombası ve fişek gören vatandaş, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

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