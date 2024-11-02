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        Malatya'da ağır hasarlı binada el bombası bulundu

        Malatya'da, ağır hasarlı binada el bombası ve 36 fişek bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 18:52 Güncelleme: 02.11.2024 - 18:52
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        Malatya'da ağır hasarlı binada el bombası bulundu
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        Malatya'da, ağır hasarlı binada el bombası ve 36 fişek bulundu.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi'nde ağır hasarlı bir binada ağzı açık çantada el bombası ve fişek gören vatandaş, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Binaya gelen polis ekipleri, çantada el bombası ve 36 fişek buldu.

        Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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