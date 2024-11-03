Malatya Gazeteciler Cemiyeti 36 yaşında

Malatya Gazeteciler Cemiyeti (MGC) kuruluşunun 36. yılını kutluyor.

MGC Başkanı Vahap Güner, yazılı açıklamasında, Haydar Karaduman önderliğinde kurulan cemiyetlerinin 35 yılı başarılarla geride bıraktığını belirtti.

Güner, 2 Kasım 1989'da kurulan Malatya Gazeteciler Cemiyeti'nin çok sayıda etkinlik ve projeyi hayata geçirdiğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Malatya Gazeteciler Cemiyeti bölgede en etkin cemiyetler arasında yer alıyor. Malatya'da en çok üyeye sahip olan cemiyetimiz ayrıca Türkiye Gazeteciler Konfederasyonunda Yönetim Kurulu üyesi, Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonunda Başkan Vekilliği düzeyinde temsil ediliyor. Medya-İş Sendikası ve Türkiye Spor Yazarları Derneği Malatya Şubesi de MGC'de temsil ediliyor. 35 yılı geride bırakırken çok sayıda arkadaşımız vefat etti. Onları bugün 35 yılımıza girerken saygıyla ve rahmetle anıyoruz."