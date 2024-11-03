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        Malatya Gazeteciler Cemiyeti 36 yaşında

        Malatya Gazeteciler Cemiyeti (MGC) kuruluşunun 36. yılını kutluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2024 - 12:43 Güncelleme: 03.11.2024 - 12:43
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        Malatya Gazeteciler Cemiyeti 36 yaşında
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        Malatya Gazeteciler Cemiyeti (MGC) kuruluşunun 36. yılını kutluyor.

        MGC Başkanı Vahap Güner, yazılı açıklamasında, Haydar Karaduman önderliğinde kurulan cemiyetlerinin 35 yılı başarılarla geride bıraktığını belirtti.

        Güner, 2 Kasım 1989'da kurulan Malatya Gazeteciler Cemiyeti'nin çok sayıda etkinlik ve projeyi hayata geçirdiğini anlatarak, şöyle devam etti:

        "Malatya Gazeteciler Cemiyeti bölgede en etkin cemiyetler arasında yer alıyor. Malatya'da en çok üyeye sahip olan cemiyetimiz ayrıca Türkiye Gazeteciler Konfederasyonunda Yönetim Kurulu üyesi, Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonunda Başkan Vekilliği düzeyinde temsil ediliyor. Medya-İş Sendikası ve Türkiye Spor Yazarları Derneği Malatya Şubesi de MGC'de temsil ediliyor. 35 yılı geride bırakırken çok sayıda arkadaşımız vefat etti. Onları bugün 35 yılımıza girerken saygıyla ve rahmetle anıyoruz."

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alan Malatya basınını ayağa kaldırmak içinde çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Güner, şunları kaydetti:

        "Halen konteynerlerde faaliyetlerine devam eden Malatya basınını, Malatya'daki kurumsal basın kuruluşlarını bir araya toplayacak Basın Sitesini kurmaya öncülük etmek yine başlıca hedefimiz olacak ve bu konuda gerekli girişimlerde bulunduğumuzu belirtmek isterim. Depremde Malatya gibi basın kuruluşlarımızda enkaz altında kalmıştır. Evsiz vatandaşlarımızın konut sorunu çözülmesiyle Malatya Basın Sitesi konusu da Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerimizin desteğiyle bölgeye örnek olacak. Anadolu basını her zaman zorluklar içerisinde kendisine mutlaka bir yol bulmuştur. Depremin açtığı yaralar sarılırken, rezerv alanlarla Malatya yeniden inşa edilirken, Malatya basını da hak ettiği yere gelecektir. Cemiyetimiz depremin yaralarını sarmak için Malatya basınını ayağa kaldırmak için üzerine düşen görevi yapacaktır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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