Kale'de meslek yüksekokulu öğrencileri için Çanakkale gezisi düzenlendi

Gençler 57. Alay Şehitliği, Ağadere Kızılay Müzesi, Conkbayırı, Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi, Mecidiye Tabyası, Hilali Amber Müzesi, Seyit Onbaşı, Şehitler Abidesi, Akbaş Şehitliği, Bigalı Köyü Atatürk Evi, Bigalı Kalesi, Troya Antik Kenti ve Troya Ören Yeri, Deniz Müzesi, Aynalı Çarşı gibi birçok tarihi ve kültürel mekanı rehberler eşliğinde gezdi.

Öğrenciler bu kapsamda Çanakkale'de tarih, medeniyet ve kültür kampına katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen gezi, 1-4 Kasım tarihlerinde gerçekleştirildi.

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