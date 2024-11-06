Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Battalgazi Devlet Hastanesinde organ bağışı standı kuruldu

        Malatya Battalgazi Devlet Hastanesinde Organ Bağışı Haftası dolayısıyla kurulan stantta bağışta bulunmak isteyen vatandaşlara bilgi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 15:07 Güncelleme: 06.11.2024 - 15:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Battalgazi Devlet Hastanesinde organ bağışı standı kuruldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Malatya Battalgazi Devlet Hastanesinde Organ Bağışı Haftası dolayısıyla kurulan stantta bağışta bulunmak isteyen vatandaşlara bilgi verildi.

        Battalgazi Devlet Hastanesi Başhekimi Vekili Uzman Dr. Abdullah Ercan, gazetecilere, hastane girişinde kurdukları stantta vatandaşları organ bağışı yapmaya davet ettiklerini söyledi.

        Dünya genelinde 105 ülkede 1 milyon kişinin organ bağışı beklediğini, her yıl 100 bin insanın uygun organ bulamadığı için yaşamının yitirdiğini aktaran Ercan, "Türkiye'de nakil bekleyen hasta sayısı 25 binden fazla. Donör sayısı bu ihtiyacı karşılamaktan çok uzak. Sadece kadavradan bağış sayısı yılda sadece 350. Organ beklerken vefat eden hasta sayısı ise 5 binin üzerindedir. Bu bağışlar, nakil bekleyen hastaların yaşam süresini uzatır ve yaşam kalitesini artırır." dedi.

        ​​​​​​​Vatandaşların il veya ilçe sağlık müdürlükleri, devlet hastaneleri, üniversite hastaneleri, özel hastaneler, aile hekimliği merkezleri ve toplum sağlığı merkezlerine başvurarak organ bağış formunu imzalayarak bağışçı olabileceğini aktaran Ercan, "Bağışçıların ailelerini de bilgilendirmeleri, gelecekte çıkabilecek karışıklıkları önlemek açısından önemlidir. Vatandaşlarımızı organ bağışı yapmaya çağırıyorum ve organ bağışının yalnızca nakil bekleyen insanların hayatını kurtarmakla kalmayıp, aynı zamanda insani dayanışmayı güçlendirdiğini ifade ettiği bir gerçektir." diye konuştu.

        Ercan'ın konuşmasının ardından hastanenin toplantı sonunda Başhekim Yardımcısı Uzman Dr. Ömer Faruk Yılmaz ile Dr. Buket Dirican organ bağışı süreciyle ilgili sağlık çalışanlarını bilgilendirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump: ABD'nin altın çağı olacak
        Trump: ABD'nin altın çağı olacak
        First Lady'ye zafer öpücüğü
        First Lady'ye zafer öpücüğü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dostum Trump'ı tebrik ederim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dostum Trump'ı tebrik ederim
        Trump'ın kazanma ihtimali arttı, göçmenler yola çıktı!
        Trump'ın kazanma ihtimali arttı, göçmenler yola çıktı!
        Trump ile birlikte kazanan ünlüler
        Trump ile birlikte kazanan ünlüler
        Trump'lı dönemde ABD ekonomisini neler bekliyor?
        Trump'lı dönemde ABD ekonomisini neler bekliyor?
        İşte Trump'a seçimi kazandıran 10 grafik
        İşte Trump'a seçimi kazandıran 10 grafik
        ABD'nin yeni başkanı kim olacak?
        ABD'nin yeni başkanı kim olacak?
        ABD seçiminin yıldızı oldu
        ABD seçiminin yıldızı oldu
        Dünyadan Trump'a tebrik mesajları
        Dünyadan Trump'a tebrik mesajları
        Küllerinden doğdu: Donald Trump'ın dönüşü
        Küllerinden doğdu: Donald Trump'ın dönüşü
        Deniz Gül tercihini yaptı!
        Deniz Gül tercihini yaptı!
        Türkiye'nin en parlak beyinlerinden Ecem'in ölümü yasa boğdu: 12 yaşında dünya 2'ncisi olmuş
        Türkiye'nin en parlak beyinlerinden Ecem'in ölümü yasa boğdu: 12 yaşında dünya 2'ncisi olmuş
        İstanbul'un ilçe isimleri nereden geliyor?
        İstanbul'un ilçe isimleri nereden geliyor?
        Sol bek tercihi Okan Buruk'u zorluyor!
        Sol bek tercihi Okan Buruk'u zorluyor!
        Vefat haberini yalanladı
        Vefat haberini yalanladı
        Beşiktaş'ın Malmö 11'i
        Beşiktaş'ın Malmö 11'i
        Nasıl dünyanın en değerlisi oldu?
        Nasıl dünyanın en değerlisi oldu?
        "Yeter ki kendi kalemize gol atmayalım"
        "Yeter ki kendi kalemize gol atmayalım"
        'Türk dünyası yüzyılı' vurgusu
        'Türk dünyası yüzyılı' vurgusu

        Benzer Haberler

        Malatya'da Ticaret Bakanlığının destekleri anlatıldı
        Malatya'da Ticaret Bakanlığının destekleri anlatıldı
        PKK operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
        PKK operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
        Malatya merkezli terör operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Malatya merkezli terör operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Doğanşehir'de öğrencilere sınava hazırlık setleri dağıtıldı
        Doğanşehir'de öğrencilere sınava hazırlık setleri dağıtıldı
        Kale'de meslek yüksekokulu öğrencileri için Çanakkale gezisi düzenlendi
        Kale'de meslek yüksekokulu öğrencileri için Çanakkale gezisi düzenlendi
        10. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı'nı 210 bini aşkın kişi ziyaret et...
        10. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı'nı 210 bini aşkın kişi ziyaret et...