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        Yeni Malatyaspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, deplasmanda Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 18:58 Güncelleme: 06.11.2024 - 19:02
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        Yeni Malatyaspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, deplasmanda Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'nde, teknik sorumlu Adem Büyük yönetimindeki antrenmanda futbolcular koşunun ardından pas çalışması gerçekleştirdi.

        Malatya ekibinin, Fatih Karagümrük ile 9 Kasım Cumartesi Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynayacağı karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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