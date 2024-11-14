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        Yeni Malatyaspor, İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Uğur Okulları İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 18:41 Güncelleme: 14.11.2024 - 18:46
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        Yeni Malatyaspor, İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Uğur Okulları İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kulübün açıklamasına göre Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik sorumlu Adem Büyük yönetimindeki antrenmanda futbolcular, koşunun ardından pas çalışması yaptı.

        Günü çift idmanla tamamlayan Yeni Malatyaspor, yarın yapacağı antrenmanla 23 Kasım Cumartesi günü oynayacağı Uğur Okulları İstanbulspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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