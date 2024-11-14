Yeni Malatyaspor, İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kulübün açıklamasına göre Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik sorumlu Adem Büyük yönetimindeki antrenmanda futbolcular, koşunun ardından pas çalışması yaptı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Uğur Okulları İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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