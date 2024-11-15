Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da tarım ve hayvancılığa yıllık 405 milyon TL nakdi destek veriliyor

        Malatya'da tarım ve hayvancılığa yıllık yaklaşık 405 milyon TL nakdi destek verildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 14:24 Güncelleme: 15.11.2024 - 14:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da tarım ve hayvancılığa yıllık 405 milyon TL nakdi destek veriliyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Malatya'da tarım ve hayvancılığa yıllık yaklaşık 405 milyon TL nakdi destek verildiği bildirildi.

        Malatya Valisi Seddar Yavuz, yaptığı yazılı açıklamada, Malatya'nın 420 bin hektar tarım arazisi, 178 bin büyükbaş, 380 bin küçükbaş hayvan varlığıyla önemli bir tarımsal potansiyele sahip olmasıyla birlikte bölgesinde ön plana çıkan çok önemli zenginliği bulunan bir şehir olduğunu belirtti.

        Yeşilyurt'ta kiraz, Hekimhan'da ceviz, Akçadağ'da armut, Doğanşehir'de elma, Arapgir'de üzüm ve hemen hemen her ilçede kayısının Malatya'nın önemli tarımsal değeri olduğunu aktaran Yavuz, şunları kaydetti:

        "Bu potansiyelin katma değere dönüşmesini sağlamak, Malatya'da tarımsal üretimin geliştirilmesi ve üretimin artırılması insanları bulundukları yerde tarımsal üretimin içinde tutmak ve en önemli sıkıntıları olan girdi maliyetleri asgariye indirmek adına yoğun bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bir taraftan sahada sürekli yapılan eğitim hizmetleri, hayvan sağlığı, bitki sağlığı, gıda denetimi gibi fiili hizmetlerin yanı sıra 124 milyon TL hayvansal üretime, 255 milyon TL bitkisel üretime, 22 milyon TL ise kırsal kalkınma desteklemeleri ve diğer desteklerle birlikte yıllık yaklaşık olarak 405 milyon TL nakdi destek verilmektedir."

        Bunun yanı sıra Tarım ve Orman Bakanlığı ve Valiliğin başta olmak üzere Büyükşehir Belediyesi, DAP İdaresi Başkanlığı destekleri ile her yıl çok sayıda projenin uygulamaya konulduğunu belirten Yavuz, "Bu projeler kapsamında 2024'de, hububat, baklagil ve yem bitkisi tohumu, çeşitli sebze fideleri, kurutma filesi, kayısı hasat makinası, süt sağım makinası, süt soğutma tankı vb. desteklemeler gerçekleştirilmiş olup toplam 42 milyon 274 bin 119 lira destekleme sağlanmıştır." ifadelerini kullandı.

        Yavuz, Tarımda Yeni Destekleme Modeli ile birçok ürüne ödenen destek miktarının arttığını anlatarak, tüm çiftçilerin üretimlerine devam ederek bu desteklerden yararlanması ve bu destekleri de amacına uygun olarak kullanmasının önem arz ettiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sürücüsüz metroda panik anları
        Sürücüsüz metroda panik anları
        2 yaşındaki çocuğunu tiner ve çamaşır suyu ile katletti!
        2 yaşındaki çocuğunu tiner ve çamaşır suyu ile katletti!
        ManU'ya Arda Güler ve Osimhen önerisi!
        ManU'ya Arda Güler ve Osimhen önerisi!
        10 milyar liralık büyük vurgun: Mağdur sayısı 36 bini buldu, mahkemeler kilitlendi
        10 milyar liralık büyük vurgun: Mağdur sayısı 36 bini buldu, mahkemeler kilitlendi
        8 yaşındaki Asya'nın kahreden ölümü!
        8 yaşındaki Asya'nın kahreden ölümü!
        "Yönetilen fiyatlar hedef enflasyona göre belirlenecek"
        "Yönetilen fiyatlar hedef enflasyona göre belirlenecek"
        Trump'ın Sağlık Bakanı adayı Robert F. Kennedy Jr. oldu
        Trump'ın Sağlık Bakanı adayı Robert F. Kennedy Jr. oldu
        Malatya'da 4.9, Rize'de 4.7 büyüklüğünde deprem
        Malatya'da 4.9, Rize'de 4.7 büyüklüğünde deprem
        Türkiye'de çocuklarda HIV vakaları artıyor
        Türkiye'de çocuklarda HIV vakaları artıyor
        Mike Tyson'dan Jake Paul'a tokat
        Mike Tyson'dan Jake Paul'a tokat
        Bakan Tunç: Denetimden çekinmeye, telaşa gerek yok
        Bakan Tunç: Denetimden çekinmeye, telaşa gerek yok
        Ne yaparsa yapsın ayaklarını ısıtamayanlar dikkat!
        Ne yaparsa yapsın ayaklarını ısıtamayanlar dikkat!
        Musk ve X'ten kaçanlar Bluesky'a geçti
        Musk ve X'ten kaçanlar Bluesky'a geçti
        TCMB anketinde enflasyon beklentisi yükseldi
        TCMB anketinde enflasyon beklentisi yükseldi
        Yanarak korunmuş... 5 bin yıllık!
        Yanarak korunmuş... 5 bin yıllık!
        NYT yazdı: Musk İran'ın BM Daimi Temsilcisi ile görüştü
        NYT yazdı: Musk İran'ın BM Daimi Temsilcisi ile görüştü
        SGK'dan 5 yılda 148 milyar icra takibi
        SGK'dan 5 yılda 148 milyar icra takibi
        Ve Icardi suskunluğunu bozdu
        Ve Icardi suskunluğunu bozdu
        Milano’da heyecanlandıran buluşma
        Milano’da heyecanlandıran buluşma
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Malatya'da depremden etkilenen üreticilere 358 milyon lira destek sağlandı
        Malatya'da depremden etkilenen üreticilere 358 milyon lira destek sağlandı
        GÜNCELLEME - Malatya'da 4,9 büyüklüğünde deprem
        GÜNCELLEME - Malatya'da 4,9 büyüklüğünde deprem
        Malatya'da 4.9 büyüklüğünde deprem (2)
        Malatya'da 4.9 büyüklüğünde deprem (2)
        Malatya'da 4.9 büyüklüğünde deprem
        Malatya'da 4.9 büyüklüğünde deprem
        Yeni Malatyaspor, İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Yeni Malatyaspor, İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Malatya'da dolandırıcılığı polis engelledi
        Malatya'da dolandırıcılığı polis engelledi