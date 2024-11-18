Malatya'da devrilen tır çekicisinin altında kalan polisin tedavisi sürüyor

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde devrilen tır çekicisinin altında kalan polis memurunun tedavisi sürüyor.

Malatya-Adıyaman kara yolunun Tatari mevkisinde dün trafik kazası için yolda güvenlik önlemi alan ve bu sırada devrilen tırın çekicisinin altında kalarak yaralanan polis memuru M.H.T'nin tedavisi Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde devam ediyor.