GÜNCELLEME - Malatya'da ağır hasarlı bina, yıkılırken iş makinesinin üzerine devrildi
Malatya'da yıkımı gerçekleştirilen ağır hasarlı binanın iş makinesinin üzerine devrilmesi sonucu enkaz altında kalan kepçe operatörü, yaralı olarak kurtarıldı.
Malatya'da yıkımı gerçekleştirilen ağır hasarlı binanın iş makinesinin üzerine devrilmesi sonucu enkaz altında kalan kepçe operatörü, yaralı olarak kurtarıldı.
6 Şubat 2023 tarihindeki depremlerde ağır hasar alan merkez Yeşilyurt ilçesi Seyran Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın yıkımı için çalışma başlatıldı.
Yıkım sırasında henüz bilinmeyen nedenle bina iş makinesinin üzerine devrildi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, ambulans ve arama-kurtarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, enkaz altında kalan kepçe operatörü Hamza Çetin'in kurtarılabilmesi için çalışma başlattı.
Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yaralı olarak kurtarılan Çetin, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Çetin, ambulansa taşınırken gazetecilerin "Nasılsın?" sorusu üzerine "İyiyim, çok şükür" diye yanıt verdi.
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