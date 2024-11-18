GÜNCELLEME - Malatya'da ağır hasarlı bina, yıkılırken iş makinesinin üzerine devrildi

Çetin, ambulansa taşınırken gazetecilerin "Nasılsın?" sorusu üzerine "İyiyim, çok şükür" diye yanıt verdi.

Yıkım sırasında henüz bilinmeyen nedenle bina iş makinesinin üzerine devrildi.

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