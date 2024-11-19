Malatya'da otomobilin yayalara çarpması sonucu 8 kişi yaralandı

Kazada yaralanan ve kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılar N.K, N.K, K.Y, A.Y, H.Y, B.G, A.M. ve E.Ş'nin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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