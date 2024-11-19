Malatya'da otomobilin yayalara çarpması sonucu 8 kişi yaralandı
Malatya'nın merkez Battalgazi ilçesinde otomobilin yayalara çarpması sonucu 8 kişi yaralandı.
Malatya'nın merkez Battalgazi ilçesinde otomobilin yayalara çarpması sonucu 8 kişi yaralandı.
C.K'nin kullandığı 35 HLC 70 plakalı otomobil, Göztepe Mahallesi Balkiraz Sokak'ta yol kenarında yürüyenlere çarptı.
Kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan ve kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılar N.K, N.K, K.Y, A.Y, H.Y, B.G, A.M. ve E.Ş'nin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
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