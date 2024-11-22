Malatya'da ağaç kovuğuna sıkışan köpek yavrusunu itfaiye kurtardı
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde ağaç kovuğuna sıkışan köpek yavrusu itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde ağaç kovuğuna sıkışan köpek yavrusu itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Kadı İbrahim Mahallesi'nde bir ağacın kovuğundan köpek sesi duyan vatandaşlar itfaiyeden yardım istedi.
Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, ağacın gövdesinin bir kısmını keserek kovuğu genişletti.
Ekipler, çalışma sonucu köpek yavrusunu ağacın kovuğundan çıkardı.
Kurtarılan hayvan daha sonra alandan uzaklaştı.
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