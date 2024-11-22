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        Malatya'da ağaç kovuğuna sıkışan köpek yavrusunu itfaiye kurtardı

        Malatya'nın Akçadağ ilçesinde ağaç kovuğuna sıkışan köpek yavrusu itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 15:08 Güncelleme: 22.11.2024 - 15:08
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        Malatya'da ağaç kovuğuna sıkışan köpek yavrusunu itfaiye kurtardı
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        Malatya'nın Akçadağ ilçesinde ağaç kovuğuna sıkışan köpek yavrusu itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

        Kadı İbrahim Mahallesi'nde bir ağacın kovuğundan köpek sesi duyan vatandaşlar itfaiyeden yardım istedi.

        Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, ağacın gövdesinin bir kısmını keserek kovuğu genişletti.

        Ekipler, çalışma sonucu köpek yavrusunu ağacın kovuğundan çıkardı.

        Kurtarılan hayvan daha sonra alandan uzaklaştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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