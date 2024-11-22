Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Er, yatırım ve hizmetlerle ilgili toplantı yaptı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, kente 6 ayda 15 milyar yatırım yaptıklarını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Er, göreve geldikleri günden itibaren yaptıkları yatırım ve hizmetler ile ilgili Nikah Saray'ında basına ve kamuoyuna yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıda açıklamalarda bulunan Er, "Malatya'ya 6 ayda 15 milyar lira, yani neredeyse her ay 2-3 milyarlık yatırım yaptık." ifadesini kullandı.

Er, özellikle rezerv alan büyüklüğü konusunda deprem bölgeleri içerisinde Malatya'nın birinci sırada olduğunu, toplamda 400 hektarlık alanda 49 rezerv alan olduğunu belirterek, çarşı merkezinde hızla yükselen binaların yeni yılın ilk çeyreğinde teslim edileceğini kaydetti. İçme suyuna kademeli uygulamayla yaklaşık yüzde 10 indirim kararı aldıklarını aktaran Er, vatandaşların refah seviyesini artırmak adına her alanda gayret göstereceklerini bildirdi.