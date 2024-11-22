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        Malatya'da alkollü sürücünün kullandığı tarım aracı devrildi, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Malatya'nın Arguvan ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 19:01 Güncelleme: 22.11.2024 - 19:01
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        Malatya'da alkollü sürücünün kullandığı tarım aracı devrildi, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Malatya'nın Arguvan ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Ö.K'nin kullandığı araç, Arapgir-Malatya kara yolu Narmikan Mahallesi mevkisinde devrildi.

        Kazada sürücü ve araçtaki Mehmet Çakmak ve İ.Ö. yaralandı.

        Ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mehmet Çakmak, kurtarılamadı.

        Sürücünün alkollü olduğu ve daha önce de alkollü araç kullanması nedeniyle hakkında cezai işlem uygulandığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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