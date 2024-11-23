Yeni Malatyaspor-Uğur Okulları İstanbulspor maçının ardından

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Uğur Okulları İstanbulspor'a 4-1 yenilen Yeni Malatyaspor'un teknik sorumlusu Derviş Deniz, seyircileri önünde kazanmadıkları için üzgün olduklarını söyledi.

Yeni Malatya Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Deniz, uzun zaman sonra ilk kez taraftarları karşısında oynadıklarını ifade etti.

Karşılaşmada istedikleri gibi oynayamadıklarını belirten Deniz, "Farklı mağlup olduk. Yan toplardan, duran toplardan üç tane gol yedik. Bu da bizim oyunumuzu olumsuz yönde etkiledi. İstediğimiz oyun yoktu sahada. Oyun İstanbulspor'un kontrol altında geçti, mücadele ettik sadece. Rakibimizi kutluyoruz. Seyircimiz önünde galip gelmek isterdik ama olmadı, üzgünüz. Stadın zemini çok iyiydi. Zeminimiz Türkiye standartlarının üzerinde." diye konuştu.

Derviş Deniz, hedefleriyle ilgili, "Mücadeleye ediyoruz. Yeni Malatyaspor'a bir oyuncu kazandırabilirsek o anlamda bir hedef koyuyoruz. Şartlar belli, hepiniz biliyorsunuz. Durum ortada, mücadele ettiğimiz pozisyon belli." ifadelerini kullandı. - İstanbulspor cephesi Uğur Okulları İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz ise Malatya'da yaklaşık 2 yıl sonra bu seviyede bir maç oynandığını belirtti.

Takımıyla ilgili konuşmak istemediğini anlatan Korkmaz, şöyle devam etti: "Ülkemiz, dünya tarihinin yaşadığı en büyük felaketlerden birini yaşadı. Sanki biraz Malatya şehri ikinci planda kalmış gibi oldu. Başka illerimiz çok anıldı ama Malatya şehri en az diğer iller kadar bu ağır olayın sonuçlarıyla yüzleşmek zorunda kaldı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle, saygıyla anıyorum. Sembolik olarak da Ahmet Eyüp Türkaslan'ı tekrar bütün Malatya nezdinde rahmetle anıyorum. Umarım Malatya şehri bu ağır olayın yaralarını en kısa zamanda sarar."