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        Yeni Malatyaspor-Uğur Okulları İstanbulspor maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Uğur Okulları İstanbulspor'a 4-1 yenilen Yeni Malatyaspor'un teknik sorumlusu Derviş Deniz, seyircileri önünde kazanmadıkları için üzgün olduklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 16:24 Güncelleme: 23.11.2024 - 16:24
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        Yeni Malatyaspor-Uğur Okulları İstanbulspor maçının ardından
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        Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Uğur Okulları İstanbulspor'a 4-1 yenilen Yeni Malatyaspor'un teknik sorumlusu Derviş Deniz, seyircileri önünde kazanmadıkları için üzgün olduklarını söyledi.

        Yeni Malatya Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Deniz, uzun zaman sonra ilk kez taraftarları karşısında oynadıklarını ifade etti.

        Karşılaşmada istedikleri gibi oynayamadıklarını belirten Deniz, "Farklı mağlup olduk. Yan toplardan, duran toplardan üç tane gol yedik. Bu da bizim oyunumuzu olumsuz yönde etkiledi. İstediğimiz oyun yoktu sahada. Oyun İstanbulspor'un kontrol altında geçti, mücadele ettik sadece. Rakibimizi kutluyoruz. Seyircimiz önünde galip gelmek isterdik ama olmadı, üzgünüz. Stadın zemini çok iyiydi. Zeminimiz Türkiye standartlarının üzerinde." diye konuştu.

        Derviş Deniz, hedefleriyle ilgili, "Mücadeleye ediyoruz. Yeni Malatyaspor'a bir oyuncu kazandırabilirsek o anlamda bir hedef koyuyoruz. Şartlar belli, hepiniz biliyorsunuz. Durum ortada, mücadele ettiğimiz pozisyon belli." ifadelerini kullandı.

        - İstanbulspor cephesi

        Uğur Okulları İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz ise Malatya'da yaklaşık 2 yıl sonra bu seviyede bir maç oynandığını belirtti.

        Takımıyla ilgili konuşmak istemediğini anlatan Korkmaz, şöyle devam etti:

        "Ülkemiz, dünya tarihinin yaşadığı en büyük felaketlerden birini yaşadı. Sanki biraz Malatya şehri ikinci planda kalmış gibi oldu. Başka illerimiz çok anıldı ama Malatya şehri en az diğer iller kadar bu ağır olayın sonuçlarıyla yüzleşmek zorunda kaldı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle, saygıyla anıyorum. Sembolik olarak da Ahmet Eyüp Türkaslan'ı tekrar bütün Malatya nezdinde rahmetle anıyorum. Umarım Malatya şehri bu ağır olayın yaralarını en kısa zamanda sarar."

        Korkmaz, Yeni Malatyaspor'un Türk futbolunda önemli bir yere sahip olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

        "Süper Lig'deyken harika bir atmosferi vardı. Umarım eski güzel günlerine döner. Sahada koca şehrin yükünü omuzlarında taşıyarak mücadele etmeye çalışan genç kardeşlerimizi hem tebrik ediyorum hem de bundan sonrası için başarılar diliyorum. Hem onlara hem Adem (Büyük) hocaya. Yükleri ağır ama yaptıkları iş gurur duyacak bir iş. İki yıl sonra böylesi bir zeminde oynadık. Futbolu yönetenlere de bir mesaj vermek istiyorum. Pek çok yerde milli müsabakalar ya da başka organizasyonlar yapılıyor. Bence Malatya şehrinde de bu zeminde çok rahatlıkla yapılabilir. Geçen sene göreve geldiğimde 17 maç vardı Süper Lig'de. O günden bugüne gördüğüm en güzel zemin. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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