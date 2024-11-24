GÜNCELLEME - Malatya-Sivas kara yolunda kar yağışı nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor

Karayolları ve belediye ekipleri, yolu açmak için çalışma yürütüyor.

Yol güvenliği için kontrol noktaları oluşturan ekipler, lastikleri kış şartlarına uygun olmayan araçları geri çeviriyor.

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