Malatya'da kar etkili oldu
Malatya kent merkezi ve ilçelerinde, aralıklarla kar etkili oluyor.
Malatya kent merkezi ve ilçelerinde, aralıklarla kar etkili oluyor.
Kent merkezinde dün öğleden sonra başlayan kar nedeniyle araç sürücüleri trafikte kontrollü ilerledi. Kar ile kent beyaza büründü.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yol ve kaldırımlarda kar temizleme ve küreme çalışması gerçekleştirirken, kentin yüksek kesimlerinde kar sonrasında küreme ve yol açma çalışmaları da başlattı.
Doğanşehir ilçesinde ise etkili olan kar ilçeyi beyaza bürüdü. İlçede belediye ekipleri karla mücadele çalışması başlattı.
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