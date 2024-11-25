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        Malatya'da kar etkili oldu

        Malatya kent merkezi ve ilçelerinde, aralıklarla kar etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 10:36 Güncelleme: 25.11.2024 - 10:56
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        Malatya'da kar etkili oldu
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        Malatya kent merkezi ve ilçelerinde, aralıklarla kar etkili oluyor.

        Kent merkezinde dün öğleden sonra başlayan kar nedeniyle araç sürücüleri trafikte kontrollü ilerledi. Kar ile kent beyaza büründü.

        Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yol ve kaldırımlarda kar temizleme ve küreme çalışması gerçekleştirirken, kentin yüksek kesimlerinde kar sonrasında küreme ve yol açma çalışmaları da başlattı.

        Doğanşehir ilçesinde ise etkili olan kar ilçeyi beyaza bürüdü. İlçede belediye ekipleri karla mücadele çalışması başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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