Malatya'da kar etkili oldu

Doğanşehir ilçesinde ise etkili olan kar ilçeyi beyaza bürüdü. İlçede belediye ekipleri karla mücadele çalışması başlattı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yol ve kaldırımlarda kar temizleme ve küreme çalışması gerçekleştirirken, kentin yüksek kesimlerinde kar sonrasında küreme ve yol açma çalışmaları da başlattı.

Malatya kent merkezi ve ilçelerinde, aralıklarla kar etkili oluyor.

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