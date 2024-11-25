Malatya Valiliğinden kara yoluyla batı illerine gidecek sürücülere uyarı:

Malatya Valiliği, yoğun kar nedeniyle trafiğe kapalı olan Gürün-Pınarbaşı kara yoluna alternatif olarak Malatya-Doğanşehir-Sürgü-Adıyaman (Gölbaşı) kara yollarının kullanılması gerektiği konusunda sürücüleri uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle il bağlantı ve ilçe yollarının Valilik Afet Koordinasyon Merkezince sürekli takip edildiği belirtildi.