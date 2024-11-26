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        Kar nedeniyle kapanan Malatya-Sivas kara yolu yeniden ulaşıma açıldı

        Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Malatya-Sivas kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 10:13 Güncelleme: 26.11.2024 - 10:13
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        Kar nedeniyle kapanan Malatya-Sivas kara yolu yeniden ulaşıma açıldı
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        Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Malatya-Sivas kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.

        Malatya'nın Hekimhan ile Sivas'ın Kangal ilçeleri arasındaki Abdal Boğan Geçidi, karayolları ekiplerinin çalışması sonrasında kontrollü olarak trafiğe açıldı.

        Ekiplerin 1750 metre rakımlı geçitteki tuzlama ve küreme çalışmaları sürerken Hekimhan Bölge Trafik Denetleme Amirliği ekipleri, kar lastiği ve zinciri bulunmayan araçların geçişine izin vermiyor.

        Yol güvenliği için kontrol noktaları oluşturan ekipler, çekici ve tırların geçişlerine de müsaade etmiyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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