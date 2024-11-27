Yeni Malatyaspor, Bandırmaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik sorumlu Adem Büyük yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, koşunun ardından pas çalışması yaptı.

Yeni Malatyaspor, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında 30 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Teksüt Bandırmaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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