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        Yeni Malatyaspor, Bandırmaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Yeni Malatyaspor, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında 30 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Teksüt Bandırmaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 15:01 Güncelleme: 27.11.2024 - 15:06
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        Yeni Malatyaspor, Bandırmaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Yeni Malatyaspor, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında 30 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Teksüt Bandırmaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik sorumlu Adem Büyük yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, koşunun ardından pas çalışması yaptı.

        Malatya temsilcisi, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

        Galeri
        Galeri

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