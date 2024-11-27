Malatya'da kar sonrası güneşli hava güzel görüntüler oluşturdu

Bir süre önce sonbaharın renkleriyle ziyaretçilerini karşılayan tabiat parkındaki manzara, dron ile görüntülendi.

Malatyalıların uğrak yerlerinden biri olan Orduzu Mahallesi'ndeki Turgut Özal Tabiat Parkı, kar ve güneşle birlikte güzel görüntülere sahne oldu.

Kentte iki gün etkili olan yoğun kar yağışı bugün yerini güneşli havaya bıraktı.

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