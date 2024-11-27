Malatya 1. Amatör Ligi maçında çıkan kavgada bir futbolcu yaralandı

Sahada yaşanan olaylar bir taraftar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Malatya 1. Amatör Ligi'nde 25 Kasım'da oynanan maçın 4 dakikalık uzatmasında meydana gelen faul nedeniyle sahada futbolcular arasında çıkan tartışmaya, tribünden atlayan bir taraftar da müdahil oldu.

Malatya 1. Amatör Ligi'nde oynanan Malatya Konakspor-166 Malatya Gençlikspor karşılaşmasında tribünden taş atılması sonucu bir futbolcunun yaralanması ve sahadaki kavga cep telefonuyla kaydedildi.

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