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        Malatya 1. Amatör Ligi maçında çıkan kavgada bir futbolcu yaralandı

        Malatya 1. Amatör Ligi'nde oynanan Malatya Konakspor-166 Malatya Gençlikspor karşılaşmasında tribünden taş atılması sonucu bir futbolcunun yaralanması ve sahadaki kavga cep telefonuyla kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 17:16 Güncelleme: 27.11.2024 - 17:16
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        Malatya 1. Amatör Ligi maçında çıkan kavgada bir futbolcu yaralandı
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        Malatya 1. Amatör Ligi'nde oynanan Malatya Konakspor-166 Malatya Gençlikspor karşılaşmasında tribünden taş atılması sonucu bir futbolcunun yaralanması ve sahadaki kavga cep telefonuyla kaydedildi.

        Malatya 1. Amatör Ligi'nde 25 Kasım'da oynanan maçın 4 dakikalık uzatmasında meydana gelen faul nedeniyle sahada futbolcular arasında çıkan tartışmaya, tribünden atlayan bir taraftar da müdahil oldu.

        Malatya Gençlikspor futbolcusu Musa Gündoğdu, olaylar esnasında tribünden atılan taşın başına isabet etmesi sonucu yaralandı.

        Jandarmanın müdahalesiyle sahada çıkan olay sona erdi.

        Sahada yaşanan olaylar bir taraftar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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