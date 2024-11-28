Yeni Malatyaspor, Bandırmaspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Yeni Malatyaspor, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında 30 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Teksüt Bandırmaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Yeni Malatyaspor, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında 30 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Teksüt Bandırmaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik sorumlu Adem Büyük yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, koşunun ardından pas çalışması gerçekleştirdi.
Bandırmaspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayan Yeni Malatyaspor, idmanın ardından kampa girdi.
Malatya ekibinin, Teksüt Bandırmaspor ile cumartesi günü deplasmanda oynayacağı karşılaşma saat 13.30'da başlayacak.
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