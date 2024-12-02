Malatya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 12 zanlı tutuklandı

Operasyonlarda, 537 sentetik hap, 313 gram sentetik uyuşturucu, 85 gram esrar, 3 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 9 mm çapında 250 fişek ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 40 bin lira ele geçirildi, 12 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 22-30 Kasım tarihlerinde kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenledi.

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