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        Yeni Malatyaspor, Kocaelispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Yeni Malatyaspor, Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında 7 Aralık Cumartesi günü sahasında Kocaelispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 16:18 Güncelleme: 03.12.2024 - 16:18
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        Yeni Malatyaspor, Kocaelispor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Yeni Malatyaspor, Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında 7 Aralık Cumartesi günü sahasında Kocaelispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik sorumlu Adem Büyük yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, koşunun ardından pas çalışması yaptı.

        Malatya temsilcisi, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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