Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya Karaciğer Nakli Hastanesi'nde yapay zeka destekli MR ünitesi açıldı

        Çapraz karaciğer nakilleriyle adını duyuran Malatya'daki İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakli Hastanesi'nde yapay zeka destekli MR ünitesinin açılışı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 17:07 Güncelleme: 05.12.2024 - 17:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya Karaciğer Nakli Hastanesi'nde yapay zeka destekli MR ünitesi açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çapraz karaciğer nakilleriyle adını duyuran Malatya'daki İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakli Hastanesi'nde yapay zeka destekli MR ünitesinin açılışı yapıldı.

        İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, hastanedeki açılış töreninde, yeni MR cihazı ve ünitesinin yapay zeka destekli olmasının çekim kalitesini yükselteceğini, iş yükünü düşürüp çekim sayısını yüzde 40 oranında arttıracağını söyledi.

        Prof. Dr. Akpolat, "Yeni MR cihazımız ve ünitemiz, üniversitemizin ve hastanemizin hizmet kalitesini arttıracak olması dolayısıyla çok önemli bir katkı sağlayacak. Emeği geçen başta Radyoloji Ana Bilim Dalımız olmak üzere, hastane başhekimliğimize, özellikle Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürümüz Prof. Dr. Sezai Yılmaz hocama teşekkür ediyorum." dedi.

        Turgut Özal Tıp Merkezi Radyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Veysel Burulday da yapay zeka destekli MR cihazının çekimleri hızlandıracağını, hastanın içeride daha kısa süre kalacak olmasının da hasta konforunu arttıracağını ifade etti.

        Burulday, yapay zekanın teknisyenlere rehberlik ve kılavuzluk da yapacağını belirterek, "Yapay zeka destekli MR cihazı bölgemizde ilk. Ayrıca burası Karaciğer Nakli Hastanesi. Bu cihaz MR elastografi donanımına da sahip. Karaciğer sertliğini ölçerek hastalarımıza daha iyi hizmet vereceğiz." diye konuştu.

        Yeni MR cihazının 7/24 esaslı olmak üzere 45 hastaya hizmet vereceğini aktaran Burulday, şunları kaydetti:

        "Burası Karaciğer Nakli Hastanesi, bir karaciğer nakli çekimi ortalama 45 dakika, bir saat sürüyor. Çünkü biz özellikli çekimler yapıyoruz. Belki bu devlet hastanesinde, başka yerlerde daha kısa sürer ama bizde özellikli olduğu için 45 dakika. Bu cihazla bu sürenin daha kısalacağını düşünüyoruz. Yaklaşık bir yarım saate düşecek. Bu, hem konforu arttıracak hem daha çok sayıda hasta çekeceğiz, daha iyi kalitede, görüntüde hasta çekeceğiz, hastanemiz hizmet kalitesini arttıracak."

        Konuşmaların ardından yeni MR cihazı ve ünitesinin açılış kurdelesi kesildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gizem'in ölümünde dikkat çeken ifade: Cam yansıma yaptı!
        Gizem'in ölümünde dikkat çeken ifade: Cam yansıma yaptı!
        Avrupa bu rüzgara dayanır mı?
        Avrupa bu rüzgara dayanır mı?
        Hakimden katile tokat gibi cevap!
        Hakimden katile tokat gibi cevap!
        Türkiye kripto para sahipliğinde dünya şampiyonu
        Türkiye kripto para sahipliğinde dünya şampiyonu
        Muhalifler Hama kent merkezine girdi
        Muhalifler Hama kent merkezine girdi
        Peribacası yıkıldı! O anlar kamerada
        Peribacası yıkıldı! O anlar kamerada
        Sahte içkiden can kaybı 22'ye yükseldi!
        Sahte içkiden can kaybı 22'ye yükseldi!
        "Esnaftan konum vergisi" iddiası: Kimler düzenleme kapsamına girdi?
        "Esnaftan konum vergisi" iddiası: Kimler düzenleme kapsamına girdi?
        Beşiktaş'ın derbi 11'i netleşiyor
        Beşiktaş'ın derbi 11'i netleşiyor
        Irak,Türkiye’den alımları durdurdu: Yumurta fiyatı düşer mi?
        Irak,Türkiye’den alımları durdurdu: Yumurta fiyatı düşer mi?
        Otomobil şirketleri ne kadar kazandırdı?
        Otomobil şirketleri ne kadar kazandırdı?
        F.Bahçe'den Firmino bombası!
        F.Bahçe'den Firmino bombası!
        "Evli - çocuklu - mutlu" imajı çizdi
        "Evli - çocuklu - mutlu" imajı çizdi
        Gözlerinize güveniyorsanız bu test size göre!
        Gözlerinize güveniyorsanız bu test size göre!
        Balıkçıların ağına takıldı! Elleri ve ayakları bağlanmış!
        Balıkçıların ağına takıldı! Elleri ve ayakları bağlanmış!
        Savunmada kurgu değişiyor!
        Savunmada kurgu değişiyor!
        Yılmaz'dan asgari ücret ve emekli maaşı açıklaması
        Yılmaz'dan asgari ücret ve emekli maaşı açıklaması
        Icardi'nin ses kaydı sızdırıldı
        Icardi'nin ses kaydı sızdırıldı
        TIMSS 2023’te Türkiye sıralamasını yükseltti
        TIMSS 2023’te Türkiye sıralamasını yükseltti
        "Kapadokya'nın atmosferi ruhumu okşadı"
        "Kapadokya'nın atmosferi ruhumu okşadı"

        Benzer Haberler

        Malatya'da yılda yaklaşık 95 ton mantar üretiliyor
        Malatya'da yılda yaklaşık 95 ton mantar üretiliyor
        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Depremlerde hasar gören ata yadigarı Yeşilyurt Camii Kebir ayağa kaldırılıy...
        Depremlerde hasar gören ata yadigarı Yeşilyurt Camii Kebir ayağa kaldırılıy...
        Malatya'da uyuşturucu operasyonu; 10 kişi tutuklandı
        Malatya'da uyuşturucu operasyonu; 10 kişi tutuklandı
        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 şüpheli tutuklandı
        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 şüpheli tutuklandı
        Malatya'da trafik kazalarında 5 kişi yaralandı
        Malatya'da trafik kazalarında 5 kişi yaralandı