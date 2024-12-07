Malatya'da çeşitli suçlardan aranan 25 kişi yakalandı
Malatya'da asayiş ve trafik denetimlerinde çeşitli suçlardan aranan 25 kişi yakalandı.
Malatya'da asayiş ve trafik denetimlerinde çeşitli suçlardan aranan 25 kişi yakalandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, 6 ve 7 Aralık'ta kent genelinde kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla 93 ekip, 299 personelle asayiş denetimi gerçekleştirildi.
Uygulama kapsamında 66 park-bahçe, 7 metruk bina, 6 kıraathane, 63 okul çevresi ile 14 umuma açık yer kontrol edildi, 80 noktada denetimler yapıldı. Bin 935 araç denetlendi ve 8 bin 756 kişinin genel bilgi taraması yapıldı.
Kontrollerde 8 düzensiz göçmen, 8 yoklama kaçağı, 4 hırsızlık zanlısı ile çeşitli suçlardan aranan 13 şüpheli yakalandı, kayıp 3 kişi bulundu ve 71 fişek ele geçirildi.
Narkotik suçlara yönelik çalışmada ise 4 gram sentetik uyuşturucu ile 68 sentetik hap ele, ruhsatsız 2 av tüfeği ile 3 tabanca ele geçirildi.
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