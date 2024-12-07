Malatya'da çeşitli suçlardan aranan 25 kişi yakalandı

Malatya'da asayiş ve trafik denetimlerinde çeşitli suçlardan aranan 25 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, 6 ve 7 Aralık'ta kent genelinde kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla 93 ekip, 299 personelle asayiş denetimi gerçekleştirildi.

Uygulama kapsamında 66 park-bahçe, 7 metruk bina, 6 kıraathane, 63 okul çevresi ile 14 umuma açık yer kontrol edildi, 80 noktada denetimler yapıldı. Bin 935 araç denetlendi ve 8 bin 756 kişinin genel bilgi taraması yapıldı.