Malatya'da depremde 6 kişinin öldüğü apartmanla ilgili davanın gerekçeli kararı hazırlandı

YETER ERDİNE - Malatya'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan ve 6 kişinin yaşamını yitirdiği Dursun Apartmanı'na ilişkin davada 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan binanın fenni mesulü Süleyman Dursun hakkındaki gerekçeli karar hazırlandı.

Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, yapının fenni mesulü Süleyman Dursun hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan verilen hapis cezasına ilişkin 19 sayfalık gerekçeli karar açıklandı.

Bilirkişi raporunun da bulunduğu gerekçeli kararda, sanık Dursun'un binanın fenni mesulü olarak yapının fenni şartlara ve imar kurallarına göre yapılıp yapılmadığına ilişkin yerinde kontrol ve denetleme sorumluluğunun bulunduğu belirtildi.

Kararda, tutuksuz sanık ve depremde hayatını kaybedenlerin yakınları ile tanıkların soruşturma ve dava aşamasındaki ifadelerine yer verildi.

Kararda, bilirkişi raporundaki teknik açıklamalarda binanın projesine aykırı bodrum ve zemin kat yüksekliklerinin farklı olarak hatalı alındığı, projede kolonlarda ve kirişlerde etriye sıkıştırması yapılması gerektiğine dair çizim bulunmasına rağmen enkaz görüntülerinde etriye aralıklarının oldukça fazla olduğu ve etriye uçlarında kanca yapılmadığı, temellerin yarısına yakınında donatı yetersizliği olduğu kaydedildi.

"Binanın tümünde 3 adet kolon hariç kolonların tümünde boyuna donatı yetersizliği olduğu ve minimum donatı şartının sağlanmadığı, kirişlerde boyuna donatılar açısından yetersizlikler olduğu, inşa sürecindeki bu hataların yapılmaması, düzeltilmesi ve giderilmesinin teknik uygulama sorumlusu olan sanığın sorumluluğunda olduğu, yapım tarihindeki yönetmelikte dahi belirtilen asgari şartları taşımayan inşaatın bu şekilde tamamlanmasının deprem sonrası yıkım sonucunu ortaya çıkardığı sonucuna varılmıştır."

Sanığın çatı ve terasla ilgili iddialarının baştan beri var olan ve asıl yıkıma sebep olan teknik ve taşıyıcı sistem eksikliklerinden kaynaklı sorumluluğunu ortadan kaldırmayacağı belirtilen kararda, şunlar kaydedildi:

"Yapının 1975 tarihli eski yönetmelikteki asgari şartları dahi taşımadığı, nitekim aynı tarihlerde yapılan ve aynı depremle birlikte yıkılmayan binaların da mevcut olduğu, binanın saptanan teknik eksiklikler ve hatalar nedeniyle deprem anında yıkılması dikkate alındığında depremin şiddetinin sanığın sorumluluğunu kaldırmayacağı, sanığın asli kusurlu olduğu ve üzerine atılı suçun sabit olduğu kanaat ve sonucuna varılmıştır."