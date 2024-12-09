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        Malatya'da 16 kilo 380 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Malatya'da 16 kilo 380 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 17:04 Güncelleme: 09.12.2024 - 17:04
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        Malatya'da 16 kilo 380 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
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        Malatya'da 16 kilo 380 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kale ilçesindeki uygulama noktasında durdurdukları araçta arama yaptı.

        Aramada, 16 kilo 380 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan ve adli mercilere sevk edilen H.K, S.N. ve S.K. tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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