Malatya'da depremde 21 kişinin öldüğü otele ilişkin sanıkların yargılanmasına devam edildi

Malatya'da, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde yıkılması sonucu 10'u sporcu 21 kişinin hayatını kaybettiği Kırçuval Otel'ine ilişkin 11 tutuksuz sanığın yargılanması sürdü.

5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Z.K, S.K, ve F.P, taraf avukatları ile hayatını kaybedenlerin yakınları katıldı. Tanıklardan Erkan Çelebi, Haydar Adıgüzel, Bülent Kocabay mahkemede hazır bulunurken Görkem Aksay ve Berk Söylemez ise duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katıldı.

Enkazda arama kurtarma çalışmalarına katılan maden işçisi Görkem Aksay, binanın betonunun dördüncü kattan sonra farklı olduğunu belirterek, "Kolonların içindeki demirler düz ve inceydi, dağılan bir betondu, kolonlar inceydi. Bize söylenen sayıdan daha fazla kişi kurtardık. Diğer binalarda bulunanları otel enkazından çıkardık. Biz elle çalışırken alt bloklarla üst blokların yapısının farklı olduğunu gözlemledik. Alt tabanların düz bir şekilde çöktüğü halde üst tabanlarda kaymalar olmuştu. Bunun da taşıyıcı sistemdeki yön kaymasından olduğunu düşündük." ifadelerini kullandı.

Tanık Erkan Çelebi ise 2006'dan bu yana otelin resepsiyonunda çalıştığını, 6 Şubat'ta meydana gelen deprem anında otelde olduğunu söyledi. Elazığ merkezli 2020'de meydana gelen deprem sonrası binada hasar tespiti yapıldığını dile getiren Çelebi, şöyle konuştu: "Hasar tespitine gelen kişiye eşlik ettim. Bodrum dahil bütün katları gezdik, 'sorun olmadığını' söylediler. Yanımda tutanak düzenlenmedi. Depremden sonra otel kapanmadı, çalışmaya devam etti. Tadilat yapılmadı, çatlak yoktu. 6 Şubat' ta deprem anında oteldeydim, deprem olunca kaçtım, dışarı çıkınca üstüme tabela düştü. Binanın yıkılışını hatırlamıyorum. Kırçuval Otel el değiştirdiğinde hiç tadilat yapılmadı. Tadilat 2006'da yapıldı, boya, badana yapıldı, yerdeki halılar değişti. Duvar yıkma, oda genişletme ve ilave kat çıkma gibi durum olmamıştır."

Tanık Haydar Adıgüzel de 2001-2012 yıllarında otelde çalıştığını, otelin 3 yıldız alabilmesi için kahvaltı salonuna halı serildiğini, ahşap paravanlarla bölme işlemi yapıldığını aktardı. Enkazdan kurtarılan Berk Söylemez ise 2014'te de otelde kaldığını ifade ederek, "Tanık beyanlarını kabul etmiyorum, sanıklar tutuklu yargılanmalı. Binadaki çatlaklar internet resimlerinden belli oluyordu." ifadelerini kullandı.

Otelin enkazında hayatını kaybeden voleybolcu Murat Çiloğulları'nın annesi Ayşe Çiloğulları da sanıkların tutuklanmasını istedi. Mahkeme heyeti, Elazığ depreminde binada hasar çalışması yapan görevlilerin mahkemede tanık olarak dinlenmesine, sanıkların tutuklanması taleplerinin reddine hükmederek duruşmayı 14 Şubat 2025'e erteledi.

Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde yıkılan Malatya'daki Kırçuval Otel'de Voleybol Erkekler 2. Lig'de mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyespor takımı oyuncuları Mehmet Can Ağırbaş (28), Murat Çiloğulları (20), Görkem Can Gürbüz (24), Tunahan Yıldız (23), Resul Gün (24), Emincan Kocabaş (28) ve ampute takımından İranlı 3, Kamerunlu 1 oyuncu ile 11 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi yaralanmıştı.