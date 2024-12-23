GÜNCELLEME - Malatya'da silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti
Malatya'nın merkez Battalgazi ilçesinde çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Malatya'nın merkez Battalgazi ilçesinde çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Batuhan Kökovalı (26) ile Ş.F.A, G.B. ve B.Ş. arasında Zafer Mahallesi'nde çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kavgada ağır yaralanan Batuhan Kökovalı, kaldırıldığı Battalgazi Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olaya karışan şüpheliler B.Ş, Ş.F.A, G.B'yi yakaladı.
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