Malatya'da doğum gününde göreve başlayan öğretmen yine doğum gününde emekli oldu

Malatya'da, 42 yıl önce doğum gününde mesleğe başlayan matematik öğretmeni İsmet Yıldız, yine doğum gününde emekli oldu.

Battalgazi ilçesindeki İnönü Ortaokulu'nda görev yapan İsmet Yıldız için öğrenciler ve okul çalışanları veda programı düzenledi.

Okulun bahçesindeki programda öğrencilere ve meslektaşlarına teşekkür eden Yıldız, "Öğrencilerin annesi, babası, kardeşi, yakını oldum, çoğunuzun annesi, babası ve akrabası benim öğrencimdi. Bugün aslında benim doğum günüm. Doğum günümde göreve başladım, doğum günümde emekli oluyorum, 65 yaşında." diye konuştu.