Malatya'da göçük altında ceset bulundu

Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi, sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Alıcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Dereköy Mahallesi'nde engelli kız kardeşi ile birlikte ikamet eden İbrahim Alıcı'dan yakınları 3 gün haber alamadı.

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