Malatya'da iş yeri sahibi ile müşteriler arasındaki silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
Malatya'nın merkez Battalgazi ilçesinde iş yeri sahibi ile müşteriler arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.
Malatya'nın merkez Battalgazi ilçesinde iş yeri sahibi ile müşteriler arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.
Paşaköşkü Mahallesi Canlar Sokak'taki kıraathanede işletmeci E.Ş. ile müşteriler arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada, iş yeri sahibi ile müşteriler H.B.Y. ve B.Y. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Battalgazi Devlet Hastanesi ve Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.
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