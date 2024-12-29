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        Malatya'da iş yeri sahibi ile müşteriler arasındaki silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

        Malatya'nın merkez Battalgazi ilçesinde iş yeri sahibi ile müşteriler arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2024 - 23:53 Güncelleme: 29.12.2024 - 23:53
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        Malatya'da iş yeri sahibi ile müşteriler arasındaki silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
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        Malatya'nın merkez Battalgazi ilçesinde iş yeri sahibi ile müşteriler arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

        Paşaköşkü Mahallesi Canlar Sokak'taki kıraathanede işletmeci E.Ş. ile müşteriler arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

        Kavgada, iş yeri sahibi ile müşteriler H.B.Y. ve B.Y. yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Battalgazi Devlet Hastanesi ve Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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