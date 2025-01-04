GÜNCELLEME - Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem

Malatya Valisi Seddar Yavuz, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Darende ilçemizde meydana gelen 4,0 büyüklüğündeki depremde olumsuz bir durum ihbarı alınmamış olup depremden etkilenen hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Darende ilçesinde saat 10.35'te 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

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