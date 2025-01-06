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        Malatya'da inşaattan düşen işçi yaralandı

        Malatya'nın merkez Yeşilyurt ilçesinde inşaattan düşen işçi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 00:14 Güncelleme: 06.01.2025 - 00:14
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        Malatya'da inşaattan düşen işçi yaralandı
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        Malatya'nın merkez Yeşilyurt ilçesinde inşaattan düşen işçi yaralandı.

        Şeyh Bayram Mahallesi'nde bulunan bir inşaatın 4. katındaki iskeleden düşen N.S. yaralandı.

        Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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