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        Malatya'da deprem konutlarının anahtar teslimi devam ediyor

        Malatya'nın Darende ilçesinde, TOKİ tarafından inşa edilen 256 konutun anahtarları teslim edilmeye başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 11:27 Güncelleme: 09.01.2025 - 11:27
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        Malatya'da deprem konutlarının anahtar teslimi devam ediyor
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        Malatya'nın Darende ilçesinde, TOKİ tarafından inşa edilen 256 konutun anahtarları teslim edilmeye başlandı.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden etkilenen Darende ilçesine bağılı Hacıderviş Mahallesi'ndeki konutların teslimatı sürüyor.

        İlk etapta 4. bölgede yer alan 256 konutun anahtarları, resmi işlemlerin ardından hak sahiplerine veriliyor.

        Anahtarlarını teslim alan hak sahipleri, yeni evlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

        Depremde evi yıkılan Zeki Sunkar, "Büyük bir felaket yaşadık. Ancak bu kadar kısa sürede toparlanıp evlerin teslim edilmesi bizleri çok mutlu etti. Allah devletimizden ve emeği geçen herkesten razı olsun. Taşınmayı sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Ayşe Sunkar ise yeni evinin anahtarını aldıktan sonra duygusal anlar yaşadığını belirterek, "Tarifsiz bir mutluluk içindeyim. Evimizi çok beğendik, Allah'a şükür güzel yapmışlar. Devletimize minnettarız. Önümüzdeki haftalarda yeni yuvamıza taşınmayı planlıyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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